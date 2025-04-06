خفر السواحل التركي: إنقاذ 25 مهاجرًا غير نظامي بينهم 13 طفلًا في البحر المتوسط

كشفت قيادة خفر السواحل التركية، أنّ "فرق حفر السّواحل تلقّت بلاغًا بوجود قارب مطّاطي يحمل مهاجرين غير نظاميّين، يطلب المساعدة قبالة سواحل قضاء "قاش" التّابع لولاية أنطاليا التّركيّة المطلّة على البحر الأبيض المتوسّط"، نتيجة انجرافه في البحر بسبب عطل في المحرّك.
وأوضحت في بيان، أنّ "فرق خفر السّواحل تمكّنت من إنقاذ 25 مهاجرًا، بينهم 13 طفلًا، في حين تمّ العثور على جثّة مهاجر آخر. كما تمّ توقيف مشتبه به يُعتقد بضلوعه في عمليّة تهريب مهاجرين، في إطار التّحقيقات المرتبطة بالحادث".
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