رئيس الوزراء الياباني: الرسوم الجمركية الاميركية تشكل أزمة وطنية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أن "الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات اليابانية بنسبة 24% تشكل أزمة وطنية للأرخبيل الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة".
واشار إيشيبا أمام البرلمان الى أن "هذه الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء يمكن وصفها بأنها أزمة وطنية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الجهات المعنية".
وكان رئيس الحكومة اليابانية دعا وزراءه الخميس الى أن "يدرسوا عن كثب التعرفات الجديدة ويتخذوا كل الإجراءات الضرورية بما يشمل الدعم التمويلي للصناعات المحلية وحماية الوظائف".
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