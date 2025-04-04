الجيش الاسرائيلي زعم استهداف قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان

زعم الجيش الاسرائيلي استهداف قائد القطاع الغربي التابع لحماس حسن فرحات، في لبنان"، مدّعيا ان "خلال الحرب روّج فرحات لمخططات عديدة ضد القوات الاسرائيلية، وكان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة تسفات (صفد)".

كما زعم انه "كان يعمل على دفع بمخططات ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدًا على إسرائيل مواطنيها".