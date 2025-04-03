شكرا لقرائتكم خبر عن العدد مرشح للزيادة.. ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى 3145 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ميانمار مع العثور على مزيد من الجثث.

وأعلنت الحكومة في ميانمار التي يقودها الجيش، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل نحو أسبوع إلى 3145 شخصًا.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ اليوم الخميس على مزيد من الجثث، بينما سارعت منظمات الإغاثة الإنسانية إلى توفير الرعاية الطبية وأماكن الإيواء للناجين.

ونقلت قناة "إم آر تي في" الرسمية عن وزير الإعلام ماونج ماونج أون في اجتماع في العاصمة نايبيداو، قوله إن 4589 شخصًا أصيبوا و221 آخرين في عداد المفقودين.

تدمير المباني والجسور

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة في 28 مارس قد وقع بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار، وأسفر عن تدمير آلاف المباني، وتصدع الطرق، وتدمير الجسور في عدة مناطق.



وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد الضحايا كان أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.ومع انقطاع خدمات الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من الأماكن، قد ترتفع الأرقام بشكل حاد مع وصول المزيد من التفاصيل.