برنامج الأغذية العالمي: خفض التمويل الأميركي في 14 دولة حكم بالإعدام على الملايين

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن وقف التمويل الأميركي للمساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة "قد يصل إلى مستوى حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة".

واوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، "نحن على اتصال مع الإدارة الأميركية لطلب التوضيح وحثها على مواصلة دعم هذه البرامج المنقذة للحياة".

وحثت سيندي ماكين، المديرة العامة للبرنامج، قادة العالم على "تقييم العواقب". ولفتت الى أن خفض التمويل "سيُفاقم الجوع، ويُفاقم عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أمانا بكثير".