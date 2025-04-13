شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التكامل بين مكونات المنظومة الصحية لمتابعة جاهزية الخطط في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

برنامج تحول القطاع الصحي

القطاع الصحي السعودي

الدمام - شريف احمد - تفقد وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عددًا من المشاريع والمنشآت الصحية في منطقة الرياض.وذلك بهدف متابعة جاهزية الخطط التشغيلية والرقابية، والوقوف على كفاءة المرافق الصحية وجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الشمولية وتسهيل الوصول للخدمات الصحية.ويأتي هذا تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، لبناء "مجتمع حيوي" يتمتع بالصحة والعافية.وشملت الجولة عددًا من المشروعات الصحية الحيوية، من أبرزها: برج النساء والولادة والأطفال بمدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الدرعية، ومركز عبد المنعم الراشد للرعاية الصحية، ومستشفى مديدة للرعاية الطبية.وتأتي هذه الجولة ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي، من خلال تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات.بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين مكونات المنظومة الصحية، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.