موقع نور نيوز الإيراني: تصريحات ترامب عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران هي عملية نفسية معقدة تستهدف التأثير على الرأي العام المحلي والدولي

ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني بان تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن إجراء محادثات مباشرة مع إيران هي عملية نفسية معقدة تستهدف التأثير على الرأي العام المحلي والدولي.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن بلاده ستجري "مباحثات مباشرة" مع إيران، متحدثا عن "اجتماع على مستوى عالٍ" سيعقد السبت. وقال ترامب أثناء استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، "نجري مباحثات مباشرة مع إيران، ولقد بدأت".

وتابع "ربما سيتم التوصل الى اتفاق، وهذا سيكون رائعا. سنعقد اجتماعا مهما جدا السبت، تقريبا على أعلى مستوى".