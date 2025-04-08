"أبل" تخسر 640 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال 3 أيام بسب رسوم ترامب الجمركية

تعرّضت شركة آبل لضربة قوية مجددًا، حيث خسرت 3.7% مع تزايد المخاوف من تعرّض الشركة لضربة قوية من رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية. وأدى هذا البيع إلى ارتفاع خسائر آبل التي استمرت ثلاثة أيام إلى 19%، وهو انخفاض حادّ أفقدها 638 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وذكر المحللون إنّ "آبل" من أكثر الشركات تعرّضًا للحرب التجارية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى اعتمادها على الصين، التي تواجه رسومًا جمركية بنسبة 54%. على الرغم من أن آبل لديها إنتاج في الهند وفيتنام وتايلاند، إلا أن هذه الدول تواجه أيضًا زيادة في الرسوم الجمركية كجزء من خطة الرئيس ترامب الشاملة.

من بين شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة، تواجه آبل أصعب فترة. يوم الاثنين، كانت أسهم آبل ومايكروسوفت وتيسلا الوحيدة التي انخفضت في تلك المجموعة من الأسهم السبعة.

اختتم مؤشر ناسداك تداولات الاثنين بارتفاع طفيف جدًا بعد انخفاضه بنسبة 10% الأسبوع الماضي، وهو أسوأ أداء له منذ أكثر من خمس سنوات.

وذكر المحللون إن شركة "آبل" ستضطر على الأرجح إما إلى رفع الأسعار أو تحمل تكاليف تعريفات جمركية إضافية عند دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وقدّر محللو بنك "UBS" يوم الاثنين أن سعر هاتف آيفون الفاخر من آبل قد يرتفع بنحو 350 دولارًا أميركيًا، أي ما يعادل حوالي 30%، عن سعره الحالي البالغ 1199 دولارًا أميركيًا.