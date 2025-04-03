اشارت صحيفة "تلغراف" نقلا عن مسؤول إيراني رفيع، الى ان طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا، ولفتت الى ان طهران تعيد تقييم سياساتها تجاه وكلائها في المنطقة.
ولفت المسؤول الإيراني بحسب الصحيفة، الى ان طهران أمرت عسكرييها مغادرة اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.