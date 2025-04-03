تلغراف عن مسؤول إيراني رفيع: طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا

اشارت صحيفة "تلغراف" نقلا عن مسؤول إيراني رفيع، الى ان طهران قررت وقف دعمها للحوثي لتجنب الحرب مع أميركا، ولفتت الى ان طهران تعيد تقييم سياساتها تجاه وكلائها في المنطقة.

ولفت المسؤول الإيراني بحسب الصحيفة، الى ان طهران أمرت عسكرييها مغادرة اليمن.