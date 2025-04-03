الجيش: إحباط محاولات تسلل 192 سوريًّا عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة الشمال

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 2 / 4 / 2025، في سياق مكافحة أعمال التسلل غير الشرعي والتهريب عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش محاولات تسلل 192 سوريًّا عند الحدود اللبنانية - السورية في منطقة الشمال".

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