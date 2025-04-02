"النشرة": احتراق خيم سوريين مقابل مركز باسل الأسد الثقافي في صور

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "احتراق خيم سوريين مقابل مركز باسل الأسد الثقافي في صور، وقد توجهت فرق الاسعاف والإطفاء الى المكان، كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما الأسباب مجهولة حتى الآن وهي قيد المتابعة".

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