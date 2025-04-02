تدابير سير غدا على المسلك الغربي من أوتوستراد نهر ابراهيم لصيانة الفواصل الحديديّة

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على الأوتوستراد الساحلي الغربي في محلة نهر إبراهيم (السير المتجه جنوبًا) وذلك يوم غد الخميس 03-04-2025، اعتبارًا من الساعة 10،00 صباحًا لغاية الساعة 14،00".

ولفتت المديرية، الى أن "هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق مساحة الطريق، وترك مسرب واحد للمرور".

وطلبت المديرية، من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".