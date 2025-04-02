قتئد الجيش التقى أبو فاعور والخير والعضو الفرنسي في اللجنة الخماسية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب أحمد الخير، كما استقبل أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك استقبل العضو الفرنسي في اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، General Guillaume Ponchin مع وفد مرافق بحضور الملحق العسكري الفرنسي Colonel Bruno Contantini، وجرى التداول في العمل المستمر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.