"حـماس": جاهزون لإطلاق سراح الأسرى بشرط وقف الحـرب وفتح المعابر وإعادة إعمار غـزة

أشار عضو المكتب السياسي لحركة "حـماس" سهيل الهندي، الى أننا "جاهزين لإطلاق سراح الأسرى بشرط وقف الحـ ـرب وفتح المعابر وإعادة إعمار غـزة، وندعو العالم إلى الوقوف مع الحق الإنساني لأهالي غـ ـزة برفع الحصار ووقف التجويع وإدخال المساعدات". وقال الهندي "رفضنا الشروط التعجيزية لإدارة ترامب ونتنياهو بتسليم سـ ـلاح المقـ ـاومة وخروج القادة من غـزة".

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