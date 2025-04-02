ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالاتفاق الثلاثي بين كل من جمهورية طاجيكستان وجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان على تحديد نقطة اتصال الحدود الدولية الثلاثية والتوقيع على إعلان خُجند حول الصداقة الأبدية بين الدول الثلاث. إلى ذلك، عبّرت السعودية عن خالص التهاني لحكومات وشعوب طاجيكستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان، على توقيع الاتفاق متمنية دوام الاستقرار والازدهار لهم.



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