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الصحة اللبنانية: قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • الصحة اللبنانية: قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية 1/2
  • الصحة اللبنانية: قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثلاثة قتلى وسبع إصابات، جراء غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة -في بيان- نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام: “إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على الضاحية الجنوبية أدَّت -في حصيلة محدثة- إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة سبعة أشخاص بجروح”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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