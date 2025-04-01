الصحة اللبنانية: قتلى وإصابات في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثلاثة قتلى وسبع إصابات، جراء غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، فجر اليوم.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة -في بيان- نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام: “إن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على الضاحية الجنوبية أدَّت -في حصيلة محدثة- إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة سبعة أشخاص بجروح”.

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