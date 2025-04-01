اخبار العالم

عواصف قوية وفيضانات تجتاح اليونان

0 نشر
0 تبليغ

عواصف قوية وفيضانات تجتاح اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت عواصف شديدة في فيضانات عبر عدة جزر يونانية في بحر إيجه يوم الاثنين. وتوقفت حركة المرور مؤقتا في جزر منها ميكونوس وباروس وخيوس بسبب الفيضانات، وفقا لصحيفة كاثيميريني، التي أفادت أيضا بأن المدارس في هذه الجزر ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، بينما من المتوقع أن يستمر الطقس العاصف ليوم آخر على الأقل. وفي جزيرة باروس، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات صخرية وغرق الشوارع بالمياه بسبب الفيضانات. كما لم يتمكن آخرون من مغادرة منازلهم. وضربت عواصف برد مناطق عديدة، مما زاد من حدة الأوضاع.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا