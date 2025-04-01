فرق الاسعاف لا تزال تجري مسحا في الموقع المتسهدف بالضاحية الجنوبية

أفادت قناة "الجديد" بأن فرق الدفاع المدني والاسعاف لا تزال تجري مسحا في الموقع المتسهدف بالضاحية الجنوبية. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة "سقوط 3 شهداء و4 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت".

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