شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسوأ على الإطلاق".. ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في كوريا والان نبدء بالتفاصيل

الرياح القوية والجافة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات المستعرة في جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى 24 شخصًا، وهو العدد الذي قد يرتفع مع إصابة المزيد من الأشخاص واستمرار عدم احتواء النيران.وذكر مسؤول بوزارة الداخلية في كوريا الجنوبية -حسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- اليوم، "تم تأكيد مقتل 24 شخصًا في الحرائق حتى الآن وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة، مضيفًا أن هذه "أرقام مؤقتة".وبدأت الحرائق في بلدة "سانتشيونج" بإقليم "جيونجسانج"، وامتدت إلى بلدة "أويسونج" المجاورة، حيث تغذيها الرياح القوية والجافة.ودعا الرئيس الكوري بالإنابة، هان دوك-سو، السلطات المعنية إلى بذل جهود شاملة للمساعدة في منع انتشار حرائق الغابات التي وصفها بأنها "الأسوأ على الإطلاق".