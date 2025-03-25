بدء إخلاء سكان مستوطنة المطلة عقب قصف صاروخي من لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال ديفيد أزولاي، رئيس بلدية مستوطنة المطلة على حدود لبنان الجنوبية، إن عددًا من سكانها حزموا أمتعتهم وبدأوا في مغادرتها بعد تجدد القصف الصاروخي من لبنان على المنطقة للمرة الأولى منذ نحو 4 أشهر.

وصباح السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 3 صواريخ، قال إنها أُطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، من دون أن تعلن أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن العملية لغاية الساعة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أزولاي قوله: "8% فقط من السكان عادوا (إلى المطلة منذ وقف إطلاق النار مع لبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)".

وأضاف: "بدأ إخلاء هؤلاء السكان اليوم بسبب وجود تهديد أمني حقيقي".

وأوضح أزولاي أنه "من غير المرجح عودة السكان إلى المطلة في ظل الظروف الحالية".

المصدر : التلفزيون العربي