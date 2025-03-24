ترامب يعيًن الينا حبة مدعية عامة لولاية نيوجيرسي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محاميته السابقة ألينا حبّة ستتولى منصب المدعي العام المؤقت لولاية نيوجيرسي، مسقط رأسها.

وأعلن ترامب في بيان نشره على منصته "تروث سوشيال" يوم الاثنين أن حبّة، التي دافعت عنه في عدد من القضايا البارزة قبل فوزه في الانتخابات عام 2024، ستبدأ مهام منصبها الجديد فورًا، وهي تشغل حاليًا منصب مستشارة الرئيس في البيت الأبيض.

وقال ترامب، الذي عيّن حبّة بعد لقائه بها في منتجعه للغولف في بيدمينستر، نيوجيرسي: "ستقود ألينا بنفس الاجتهاد والقناعة التي ميّزت مسيرتها المهنية، وستناضل بلا كلل لضمان نظام قانوني عادل ومنصف لشعب نيوجيرسي الرائع".

وأعلن ترامب في منشوره أنه سيختار جون جيوردانو، المدعي العام الأميركي في نيوجيرسي حاليًا، ليكون السفير القادم إلى ناميبيا.

شكر الرئيس

في هذه الأثناء، توجهت حبّة إلى X لتشكر ترامب على اختيارها مدعية عامة بالإنابة. وكتبت: "يشرفني أن أخدم ولايتي نيوجيرسي كمدعية عامة أميركية مؤقتة، وأنا ممتنة للرئيس ترامب على تكليفي بهذه المسؤولية الجسيمة."

وقالت: "كما فعلت خلال فترة عملي كمحامية شخصية للرئيس ترامب، سأواصل النضال من أجل الحقيقة والعدالة. سنضع حدًا لاستخدام العدالة كسلاح، مرة واحدة وإلى الأبد".

يذكر أن ألينا وشقيقيها في مدينة سوميت، نيوجيرسي، ولدت العام 1984 لعائلة كلدانية كاثوليكية هاجرت إلى الولايات المتحدة في أوائل الثمانينيات هربًا من الاضطهاد في العراق.

وكان والدها، الدكتور سعد حبة، يعمل كطبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي. أكملت ألينا تعليمها الثانوي في مدرسة كينت بليس عام 2002، وحصلت بعد ذلك على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ليهاي عام 2005.

عملت ألينا بين عامي 2005 و2007 في صناعة الأزياء، حيث تخصصت في إنتاج وتسويق الإكسسوارات مع فريق عمل في شركة مارك جاكوبس. ورغم استمتاعها بهذا المجال، قررت التوجه لدراسة القانون لأسباب مالية. وفي عام 2010، ونالت درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة وايدنر كومنولث.