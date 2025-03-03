شكرا لقرائتكم خبر عن لاستعراض قدراتها.. حاملة طائرات أمريكية تصل كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

غضب كوريا الشمالية

العداء الأمريكي

الدمام - شريف احمد - وصلت حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد في استعراض للقوة، وذلك بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية لاختبار لصواريخ كروز لاستعراض قدراتها على مواجهة أي هجوم.وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان، إن وصول حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان الكوري الجنوبي يهدف إلى إظهار التحالف الراسخ بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في مواجهة التهديدات الكورية الشمالية المستمرة، ودعم إمكانية التشغيل البيني للأصول المشتركة للدولتين.وأضافت البحرية الكورية الجنوبية أن هذه أول مرة تصل فيها حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية منذ يونيو الماضي.ومن المتوقع أن يثير إرسال الحاملة غضب كوريا الشمالية، التي ترى في نشر مثل هذه الأصول العسكرية الأمريكية القوية تهديدات أمنية كبيرة.وردت كوريا الشمالية على بعض عمليات النشر السابقة لحاملات الطائرات الأمريكية والقاذفات بعيدة المدى والغواصات النووية، من خلال اختبارات صواريخ.ومنذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لاستئناف الدبلوماسية.ولم ترد كوريا الشمالية مباشرة على عرض ترامب، ولكنها قالت إن العداء الذي تقوده الولايات المتحدة ضدها تصاعد منذ تنصيب ترامب.