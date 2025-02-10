«حُفَر الموت»… مأساة مهاجرين في صحراء ليبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - على مدار 3 أيام متتالية، استيقظ الليبيون على أنباء الكشف عن «حفر جديدة للموت»، تستخرج منها جثث لعشرات المهاجرين الذين «تمت تصفيتهم» على ما يبدو، بدماء باردة، وذلك بعد فشل تشكيلات عصابية في الحصول على أموال من أسرهم مقابل إطلاق سراحهم.

وفُجع الليبيون بهول كارثة أعلن عنها بشكل رسمي النائب العام، الصديق الصور، ومسؤولون محليون، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين وفقاً لـ “الشرق الأوسط”، من أن حفرة أرشد عنها بعض الناجين، تضم عشرات الجثث. وأوضح رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بجنوب شرقي ليبيا، أن الأجهزة المعنية عثرت بالفعل على «مقبرة تضم 74 جثة؛ تم استخراج 30 منها حتى أمس (الأحد)، شمال شرقي مدينة الكفرة».

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