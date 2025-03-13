السعودية | توقيع مذكرة تفاهم بين “هيئة السياحة” و “مؤسسة جسر الملك” فهد لإثراء تجربة السياح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الهيئة السعودية للسياحة والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد مذكرة تفاهم، يتم بموجبها توحيد الرؤى والجهود وتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون المشترك؛ بهدف جذب السياح من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد، وتقديم العروض والباقات المخصصة التي تلبي تطلعات مختلف شرائح السياح.

وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجال تبادل البيانات والمعلومات، وتطوير وترويج المنتجات والتجارب الترفيهية عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالطرفين، وكذلك إطلاق المبادرات التي تسهم في إثراء تجربة السياح، وتحفّز على تمديد الإقامة، ورفع مستوى الإنفاق.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الطرفين على التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، كذلك في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب السياح وتحسين تجربة المسافرين وترسيخ مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.

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