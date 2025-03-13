شكرا لقرائتكم خبر عن أهم ما جاء بمسودة دستور سوريا...عزل الرئيس وفصلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعيد أسابيع من تعهّده بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس، المسودة.

فما أهم ما جاء في مسودة الإعلان الدستوري لسوريا؟

فقد أوضحت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري أن أبرز بنود المسودة جاءت بـ:

اسم الدولة الجمهورية العربية السورية

الدين لرئيس الدولة هو الإسلام

الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع

نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة

لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم

ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم

ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب

حل المحكمة الدستورية القائمة

تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات

ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.

جاء هذا الإعلان بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد لشرع، غداة إعلانه رئيساً انتقالياً في 29 كانون الثاني/يناير، بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية، وتشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحل مجلس الشعب.

حكومة قريبة

وكانت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام أطاحت بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد أواخر نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.

كما كان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.