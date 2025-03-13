"الحاجة شديدة" تطلب يد "شادية" لنجلها و"عدولة" تُهدد العتاولة .. الحلقة 13 من العتاولة 2

"خضر" يكشف عن أمنيته في الإنجاب ويواجه "شوق" بالحقيقة

"عدولة" تُهدد "خضر" و"الحاجة شديدة" تطلب "شادية" للزواج من نجلها

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 11:54 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الثالثة عشرة من مسلسلوالذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم، باسم سمرة، زينة.وبدأت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "العتاولة 2" بوفاة رجل الأعمال "عزمي" والذي يُجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري بعد صدمته في أبناءه، وعلى جانب أخر يذهب "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي لعشيقته "شوق" ويعترف أمامها بانه كان يتمنى أن يُنجب طفلًا من زوجته "جيجي" ولكنها لا تستطيع الإنجاب ويفاجئها عقب ذلك بأنه قد أخرج الفكرة من رأسه حيث أنه يتمنى أن ينجب من "جيجي" وليس أي إمرأة أخرى.كما شهدت أحداث الحلقة مواجهة "العتاولة" لـ "قطة" والتي تم إتهامها في التسبب بمرض "جيجي" ومنعها من الإنجاب، وتؤكد "قطة" لـ"نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأنها لم تفعل شيئًا والذي أكد لها بأنه يتمنى أن تكون مظلومة بالفعل ويُهددها بأن لو إتضح أنها تقف وراء هذا الموضوع سينتقم منها.وخلال أحداث الحلقة تكتشف "حنة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة بأن رجل الأعمال "عزمي" قد كتب ثروته بإسم نجلتها وتكون هي الوصية عليها، ويتفاجأ أبنائه بما نفذه والدهم قبل وفاته ليقوموا بتهديد "حنة" بأنهم سيقتلوها إن لم ترحل عن المنزل هي وإبنتها.وعلى جانب أخر ذهبت "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانةإلى منزل العتاولة لتطلب يد شقيقتهم "شادية" للزواج من نجلها بعد أن حرضت على قتل "عاطف" ليتم الزواج، وتأتي "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين لزيارتهم بشكل مفاجئ وتكشف عن مقطع فيديو سجلته لـ"خضر" خلال إتفاقها معه على عملية سرقة وتُهددهم بمسح هذا الفيديو مُقابل الزواج من نصار.وتنتهي أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "العتاولة 2" بإقتراح "عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة على "خضر، نصار" بسرقة هاتف "عدولة" من منزلها للتخلص من مقطع الفيديو، وبالفعل يذهبان لمنزل "عدولة" ويتفاجئوا بوجودها داخل المنزل وأنها تنتظرهم.يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمدالسقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».