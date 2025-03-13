السعودية | بناء على قرار من النائب العام .. اعتبار الجرائم المتعلقة بـ”الشبو” من الجرائم الموجبة للتوقيف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قرر النائب العام الشيخ سعود المعجب، اعتبار جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين “الشبو” من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وخوّل نظام الإجراءات الجزائية، النائب العام، صلاحية تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

وفي أغسطس 2020 أصدر النائب العام قراراً بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.

ومن أبرز هذه الجرائم: الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، انتهاك حرمة المساكن بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، السرقة غير الحدية التي تُرتكب من تشكيل عصابي، ونهب الأموال، وسرقة السيارات، والقوادة، وبيع المسكرات وغير ذلك.

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