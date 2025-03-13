بنك التصدير والاستيراد السعودي.. 5 سنوات من التأسيس والنماء وتقديم تسهيلات ائتمانية بلغت 67 مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن اكتمال مرحلة التأسيس، بعد مرور 5 سنوات على تأسيسه، قدّم خلالها تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تصل إلى 67 مليار ريال، توزعت ما بين التمويل والتأمين، بغرض تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق العالمية.

ففي 18 من فبراير من عام 2020 بدأت رحلة بنك التصدير والاستيراد السعودي، ليكون رافدًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، من خلال تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتنويعها، وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات والضمان.

وشهدت مسيرة البنك خلال 5 سنوات العديد من القفزات والإنجازات التي تحققت بخطى متسارعة، كوّن خلالها قاعدة صلبة للانطلاق إلى آفاق أبعد نحو تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030. وظل البنك شريكًا فاعلًا بمبدأ العمل التكاملي مع كل من منظومة التنمية، ومنظومة الصناعة الثروة المعدنية وأسهم في تحقيق مستهدفات منظومة التنمية، بالإضافة لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأبرم البنك أكثر من 70 اتفاقية دولية بهدف تمكين المنتجات والخدمات السعودية من التوسع في الأسواق العالمية، وأسهم البنك في تمكين وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى 150 سوقًا حول العالم، كما حصد البنك 13 جائزة تقديرية (محلية ودولية).

ويمضي البنك بكل ثقة وثبات نحو المستقبل ملتزمًا بدوره نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية الإقليمية والعالمية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق العالمية.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على تمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط