شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز قد يشعل حرباً تجارية جديدة بين اليابان وأمريكا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها اليابان على الأرز مشيرة إلى أن الحبوب وطوكيو من المرجح أن تكونا مستهدفتين مع سعي الولايات المتحدة إلى تطبيق رسوم جمركية متبادلة في الأسابيع المقبلة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية.

اليابان تفرض رسومًا جمركية بنسبة 700%

قالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي: "انظروا إلى اليابان تفرض رسومًا جمركية بنسبة 700% على الأرز".

وأشارت إلى رسم بياني بدا أنه يُظهر نسب الرسوم الجمركية المفروضة من دول منها الهند والاتحاد الأوروبي.

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كما يُظهر الرسم البياني معدلات الرسوم الجمركية التي تفرضها اليابان على واردات لحوم البقر ومنتجات الألبان من الولايات المتحدة.

أضافت ليفيت مركزة بشكل كبير على اتهامات كندا بفرض رسوم جمركية غير عادلة على السلع الأمريكية: "يؤمن الرئيس ترامب بالمعاملة بالمثل. كل ما يطلبه في نهاية المطاف هو ممارسات تجارية عادلة ومتوازنة". رسوم الصلب والألومنيوم يأتي هذا الانتقاد بالتزامن مع فرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم والتي من المقرر بدأ دخولها حيز النفاذ الأربعاء في ظل مضي ترامب قدمًا في استراتيجيته الرامية إلى كسب تنازلات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتصحيح الممارسات غير العادلة التي يُنظر إليها على أنها كذلك.

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كما تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية متبادلة ورسوم جمركية مقترحة بنسبة 25% على واردات السيارات الأجنبية اعتبارًا من 2 أبريل. تجنب الاستهداف المباشر للرسوم أرسلت اليابان وبعض الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مسؤولين إلى واشنطن للبحث عن سبل لتجنب الاستهداف المباشر للرسوم الجمركية التي تفرضها إدارة ترامب.

واختتم وزير التجارة الياباني يوجي موتو محادثاته مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في وقت سابق من هذا الأسبوع في محاولة فاشلة للحصول على إعفاء من نظرائه الأمريكيين.

ولا تفرض اليابان حاليًا رسومًا جمركية على الأرز المستورد عبر آلية تجارية تديرها الدولة.

ويبلغ الحد الأقصى لكمية الأرز المشتراة عبر هذه الآلية 770 ألف طن.

وتُفرض ضريبة قدرها 341 ينًا أي مايعادل 2.3031 دولارًا للكيلوجرام على الأرز المستورد عبر التجارة غير الحكومية.

وبحسب بيانات وزارة المالية، استوردت اليابان 675 ألف طن من الأرز عبر آلية حكومية و773 طناً من الأرز عبر التجارة الخاصة في السنة المالية 2022. لا إعلان رسمي صرح مسؤول في وزارة الزراعة لبلومبرج بأن الحكومة اليابانية لم تُعلن رسميًا عن رقم التعريفة الجمركية البالغة 700%.

وأضاف أن الحكومة لا تُعلن عن معدلات التعريفة الجمركية كنسب مئوية.

وتشير وثيقة حكومية مؤرخة في عام 2015 إلى أن معدلات الرسوم الجمركية على فائض واردات الأرز بلغت 778%، مع وجود حاشية تشير إلى أن الرقم تم حسابه على أساس أسعار الأرز بين عامي 1999 و2001.

وتبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها اليابان على الأرز الأمريكي نحو 204% وفقا لكينيتشي كاواساكي الخبير والأستاذ الجامعي.