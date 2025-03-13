تكنولوجيا: Samsung توسع نطاق One UI 7 التجريبي ليشمل المزيد من الهواتف القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كان برنامج One UI 7 التجريبي متاحًا فقط لأحدث هواتف Galaxy S25، قامت Samsung بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل سلسلة Galaxy S23، مما يسمح لمزيد من المستخدمين بتجربة واجهة المستخدم الجديدة قبل الإطلاق الرسمي. يأتي هذا التوسيع بعد إتاحة البرنامج لهواتف Z Fold 6 وZ Flip 6 في وقت سابق.

يتوفر برنامج One UI 7 التجريبي حاليًا في مناطق محددة، بما في ذلك الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، والهند. يبدو أن المستخدمين الذين يمتلكون هواتف S23 مقيدة بشبكة معينة سيحتاجون إلى الانتظار لفترة أطول قبل الحصول على التحديث. البرنامج متاح حاليًا لإصدارات S23 غير المقيدة بشبكة، بما في ذلك S23، S23 Plus، وS23 Ultra. لم يتم بعد إتاحة البرنامج لهاتف Galaxy S23 FE.

يأتي البرنامج التجريبي مع تحديث أمان لشهر مارس 2025، مما يضمن حماية أفضل للمستخدمين. يمكن للمستخدمين المؤهلين الانضمام إلى البرنامج التجريبي من خلال تطبيق Samsung Members. بعد تثبيت التحديث عبر OTA، سيتمكن المستخدمون من تجربة العديد من الميزات الجديدة التي كانت حصرية في السابق لهواتف S25 والهواتف الأخرى التي كانت مؤهلة للبرنامج.

تشمل الميزات الجديدة في One UI 7 واجهة مستخدم معدلة مع أيقونات تطبيقات محدثة، وشريط Now Bar الذي يوفر وصولاً سريعًا إلى الميزات والإشعارات، وخيارات جديدة لتخصيص الاختصارات والتطبيقات، بالإضافة إلى تحسينات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم.

مع توسيع برنامج One UI 7 التجريبي ليشمل سلسلة Galaxy S23، تتيح Samsung لمزيد من المستخدمين تجربة الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي. ننتظر المزيد من التفاصيل والتحديثات مع اقتراب الإصدار النهائي.

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