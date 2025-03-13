تكنولوجيا: Huawei تعلن عن حدث Pura في 20 مارس مع توقعات بالكشف عن Pocket 3 وHarmonyOS Next والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Huawei إقامة حدث Pura Pioneer Festival الأسبوع المقبل، يوم 20 مارس 2025. سيتضمن الحدث الإعلان عن هاتف ذكي جديد على الأقل، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية حول HarmonyOS Next، وهو أول نظام تشغيل من Huawei تم تطويره بشكل مستقل عن Android، مع نواة داخلية خاصة بها.

وفقًا لتقارير حديثة، من المتوقع أن نشهد إطلاق هاتف Pocket 3 القابل للطي من نوع Flip. يُشاع أن هذا الجهاز سيأتي بشاشة قابلة للطي بقياس 6.28 بوصة بنسبة أبعاد غير تقليدية 3:2. وُصف Pocket 3 سابقًا بأنه يشبه جهاز iPad mini قابل للطي، وبما أن الحدث يحمل طابع Pura، فقد يكون جزءًا من سلسلة Pura.

نشرت Huawei أيضًا فيديو تشويقي للجهاز الجديد، يوحي بأنه قد يتميز بشاشة قابلة للتمدد تنزلق إلى الجانب. ذكر الفيديو أيضًا الرقم 1610، الذي قد يكون إشارة إلى نسبة أبعاد 16:10 عندما تكون الشاشة ممتدة بالكامل.

من المتوقع أن تحصل مساعدة Huawei الذكية Celia على تكامل مع DeepSeek، كما يُتوقع الكشف عن سماعات لاسلكية جديدة ومركبة كهربائية جديدة من Aito خلال الحدث.

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