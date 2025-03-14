شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فوكسكون" تكشف عن أول نموذج لغوى ضخم لتعزيز التصنيع وسلاسل التوريد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، المصنعة لهواتف آيفون، يوم الاثنين عن إطلاق أول نموذج لغوى ضخم لها، والذي يهدف إلى تحسين عمليات التصنيع وإدارة سلاسل التوريد.

يحمل النموذج الجديد اسم "فوكسيكون"، وتم تدريبه باستخدام 120 وحدة معالجة رسومية من إنفيديا (H100)، حيث استغرقت عملية التدريب حوالى أربعة أسابيع، وفقًا لبيان صادر عن أكبر شركة متخصصة في تصنيع الإلكترونيات بالعالم.

ذكرت فوكسكون أن النموذج يعتمد على بنية "Llama 3.1" من ميتا، ويعد أول نموذج لغوى فى تايوان يتمتع بقدرات استدلالية محسّنة للغة الصينية التقليدية واللهجات التايوانية.

رغم أن النموذج لا يزال متأخرًا قليلًا عن نموذج "DeepSeek" الصيني، إلا أن فوكسكون أكدت أن أداؤه قريب جدًا من المعايير العالمية، وقد تم تصميم فوكسيكون في البداية للاستخدامات الداخلية، حيث يغطي مجالات مثل تحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار، والتعاون في المستندات، والرياضيات، وحل المشكلات، وتوليد الأكواد البرمجية.

وتسعى فوكسكون إلى التعاون مع شركاء التكنولوجيا لتوسيع نطاق تطبيقات نموذجها اللغوي، مع خطط لمشاركة المعلومات المفتوحة المصدر الخاصة به، وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في التصنيع وإدارة سلاسل التوريد واتخاذ القرارات الذكية.

وقد حصلت فوكسكون على دعم من إنفيديا، التي ساعدت في تدريب النموذج عبر أكبر حاسوب فائق في تايوان "Taipei-1"، والذي يقع في مدينة كاوهسيونج جنوب الجزيرة، كما قدمت إنفيديا استشارات تقنية أثناء عملية التدريب.

من المقرر أن تكشف فوكسكون عن المزيد من التفاصيل حول FoxBrain خلال مؤتمر GTC للمطورين الذي تنظمه إنفيديا فى منتصف مارس.

يأتى إعلان فوكسكون عن نموذجها اللغوي الضخم وسط موجة من الإصدارات المماثلة من عمالقة التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت، وأوبن أيه آي المدعومة من مايكروسوفت، وميتا، وأمازون، مما يعزز التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعية.