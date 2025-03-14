شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة: iPhone 17 Air قد يكون أكثر سمكًا من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التسريبات المستمرة حول سلسلة iPhone 17، تشير أحدث التقارير إلى أن هاتف iPhone 17 Air، المتوقع أن يكون أنحف هاتف من آبل، قد لا يكون نحيفًا كما كان يُشاع، فبينما كان متوقعًا أن يأتي الهاتف بهيكل نحيف للغاية، كشف تسريب جديد أن نتوء الكاميرا الخلفية سيكون أكثر سمكًا مما كان متوقعًا، مما يؤثر على إجمالي سماكة الجهاز.

تفاصيل التسريب الجديد

وفقًا للمسرب الشهير Ice Universe، فإن iPhone 17 Air سيأتي بسمك 5.5 ملم عند أنحف نقطة، ولكن نتوء الكاميرا الخلفية سيبلغ 4.4 ملم، مما يجعل الهاتف أكثر سمكًا في هذه المنطقة ليصل إلى 9.5 ملم عند أقصى نقطة.

هذه المعلومات تتعارض مع تصريحات بعض المحللين، مثل مينغ-تشي كو، الذي توقع أن يكون الهاتف بسماكة 5.5 ملم فقط، بينما توقع المحلل جيف بو أن يصل إلى 6 ملم. إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن التصميم قد يكون أكثر سماكة قليلاً بسبب وحدة الكاميرا البارزة.

تصميم iPhone 17 Air: مزيج بين الأناقة والتغيير الجذري

تشير التسريبات المصورة إلى أن iPhone 17 Air سيأتي بتصميم مختلف عن الإصدارات السابقة، حيث سيضم:

• كاميرا خلفية واحدة فقط على الجانب الأيسر، وهو تغيير كبير مقارنة بالإصدارات السابقة متعددة الكاميرات.

• ميكروفون وفلاش LED على الجانب الأيمن، مما يمنح الهاتف مظهرًا يشبه شريط الكاميرا في هواتف Google Pixel.

• شاشة 6.6 بوصة مع تقنية Dynamic Island.

أبرز التغييرات في السلسلة

• لأول مرة، ستقوم آبل بالاستغناء عن إصدار “Plus” لصالح هذا الموديل النحيف.

• سيكون أول هاتف من آبل منذ iPhone 8 يأتي بعدسة واحدة فقط في الكاميرا الخلفية.

• سيتخلى عن مكبر الصوت السفلي، حيث سيعتمد فقط على سماعة الأذن لإنتاج الصوت.

• قد يكون الإصدار الأول بدون منفذ شريحة SIM فعلية، والاعتماد بالكامل على eSIM.

مواصفات iPhone 17 Air المتوقعة

من المتوقع أن يأتي الهاتف بالمواصفات التالية:

• معالج A19 الجديد لتقديم أداء قوي ودعم ميزات الذكاء الاصطناعي.

• ذاكرة عشوائية 8GB RAM لتحسين تجربة المستخدم.

• كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، في تحول ملحوظ عن أنظمة الكاميرات المتعددة.

• كاميرا أمامية 24 ميجابكسل مع عدسة سداسية العناصر لتحسين جودة الصور السيلفي.

• مودم 5G جديد من آبل لضمان اتصال فائق السرعة.

في حين أن iPhone 17 Air لا يزال متوقعًا أن يكون أنحف هواتف آبل، إلا أن التسريبات الأخيرة تشير إلى أن نتوء الكاميرا سيجعله أكثر سمكًا في بعض المناطق. ومع ذلك، يظل الهاتف نقطة تحول في تصميم هواتف آبل، حيث يعيد مفهوم الهاتف النحيف بكاميرا واحدة، مع تقنيات متطورة تجعله أكثر ابتكارًا في عالم الهواتف الذكية.