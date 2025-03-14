شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطلق عدسات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة سناب شات أن مشتركى Snapchat Platinum سيكونون قادرين الآن على استخدام عدسات الفيديو التي تحتوي على حيوانات أو أزهار تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ستتوفر في البداية ثلاث عدسات، تُطلق عليها سناب اسم "عدسات فيديو الذكاء الاصطناعي" على سبيل المثال، يُمكن لعدسة الثعلب أن تُظهر ثعلبًا يحتضن كتفك، بينما يُمكن لعدسة الراكون أن تُظهر حيوانات الراكون وهي تركض فوق رأسك ، أما عدسة الزهور فستظهر الزهور أمامك، وستُصوّر الكاميرا المشهد.

وتقول شركة Snap إنها ستضيف عدسات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي كل أسبوع.

وتقول سناب في منشورها على مدونتها: "هذه العدسات المدعومة بنموذجنا الخاص لتوليد الفيديو، تُقدّم لمستخدمي سناب شات أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة اليوم من خلال صيغة عدسات مألوفة ، ولنا تاريخ طويل في كوننا روّادًا في تقديم أدوات الواقع المعزز والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرةً إلى مجتمعنا، ونحن متحمسون لرؤية ما سيُبدعه مستخدمو سناب شات.

وفى العام الماضى، استعرضت شركة سناب نموذج الذكاء الاصطناعى على الجهاز الذي يمكنه تحويل خلفية المستخدم وملابسه فى الوقت الفعلى.