شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خاصية هى السبب فى نجاح منصة Manus للذكاء الاصطناعى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت منصة "مانوس"، منصة الذكاء الاصطناعي المنتشرة على نطاق واسع من شركة "باترفلاى إفيكت" الصينية الناشئة، فى تحقيق نموا كبيراً خلال الأسبوع الماضى، حيث تضاعف عدد التنزيلات اليومية أكثر من خمسة أضعاف، من حوالي 5000 في 3 مارس إلى 28000 في 10 مارس.

وذكر تقرير صادر من موقع TechCrunch ، أن منصة Manus استفادت من خاصية "استخدام المتصفح"، وهي إحدى المكونات التي يستخدمها Manus لتنفيذ مهام متنوعة، مثل تصفح قوائم الموقع وملء النماذج.

وقد حرصت المنصة على تعزيز مكانة أداة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تسهيل وصول التطبيقات الوكيلة إلى مواقع الويب، والتي تُجري مهام نيابةً عن المستخدم، وكانت البداية عندنا بدأت المنصة في تطوير منتجًا قابلًا للتطبيق في أربعة أيام، لديه القدرة على الاعتماد على خاصية "استخدام المتصفح"لتمكين نماذج الذكاء الاصطناعي من التفاعل معها بسهولة أكبر.

وتمكنك هذه الخاصية من إدارة علامات تبويب متعددة في المتصفح، وإعداد إجراءات مثل حفظ الملفات وإجراء عمليات على قواعد البيانات، والتعامل مع مدخلات الماوس ولوحة المفاتيح.



وقدمت شركة Browser Useنسخة مجانية ذاتية الاستضافة من برنامجها، و هذه هي النسخة التي انتشرت بشكل كبير منذ إطلاق Manus ليكون منافس جديد لوكلاء الذكاء الاصطناعي.



وذكر التقرير أن في ضوء نمو سوق أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل هائل في الأشهر الماضية، ووفقًا لأبحاث وأسواق، سيصل حجم هذا القطاع إلى 42 مليار دولار في عام 2029.

ومن المتوقع أن تنشر نصف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، أدواتها بحلول عام 2027.