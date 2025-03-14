شكرا لقرائتكم خبر عن غياب لاعبي الأهلي عن معسكر منتخبي 2005 و 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب لاعبو النادي الأهلي عن الانضمام لمعسكر منتخبي مصر مواليد 2005 و2008 ، حيث انطلق المعسكران أمس بدون لاعبي الفريق الأحمر الذين تم استدعائهم .

وانطلق معسكر منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه امس لخوض دورة ودية في قطر استعداداً لأمم أفريقيا ، كما يستعد منتخب الناشئين بقيادة احمد الكاس لخوض وديتين أمام ليبيريا وتنزانيا قبل السفر للمغرب لخوض نهائيات امم أفريقيا أواخر الشهر الجاري .

وكان حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.