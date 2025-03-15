شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني تحت 17 سنة يختتم استعداداته لودية ليبيريا بمشاركة جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس ، تدريباته الجادة اليوم الجمعة، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا غدا بمشاركة جميع اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار.



ويلتقي منتخب مصر أمام ليبيريا وديا غدًا السبت، في إطار الاستعدادات لمنافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 من شهر إبريل المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.