شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ محمد مرادالجمعة، 14 مارس 2025 05:47 م
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 - 2025.
وتقام المواجهات الأربع في توقيت موحد عند التاسعة والنصف مساءً غد السبت وفقًا للجدول التالي:
سيراميكا × الجونة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
الزمالك × سموحة – على ملعب القاهرة الدولي.
يلتقي بيراميدز × إنبي على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة.
غزل المحلة × البنك الأهلي – على ملعب غزل المحلة بالغربية.
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