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تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لكأس مصر

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تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ محمد مراد

الجمعة، 14 مارس 2025 05:47 م

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 - 2025.

وتقام المواجهات الأربع في توقيت موحد عند التاسعة والنصف مساءً غد السبت وفقًا للجدول التالي:

سيراميكا × الجونة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الزمالك × سموحة – على ملعب القاهرة الدولي.

يلتقي بيراميدز × إنبي على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة.

غزل المحلة × البنك الأهلي – على ملعب غزل المحلة بالغربية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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