شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024 - 2025.

وتقام المواجهات الأربع في توقيت موحد عند التاسعة والنصف مساءً غد السبت وفقًا للجدول التالي:

سيراميكا × الجونة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الزمالك × سموحة – على ملعب القاهرة الدولي.

يلتقي بيراميدز × إنبي على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة.

غزل المحلة × البنك الأهلي – على ملعب غزل المحلة بالغربية.