شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهائي سوبر اليد.. الأهلي يتسلح بصدارة الترتيب.. وسبورتنج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقام في تمام الثامنة و النصف مساء اليوم الجمعة مباراة تحديد بطل سوبر رجال اليد بين الأهلي و سبورتنج علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

يتسلح الأهلي في هذه المواجهة بصدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 بعد انتهاء الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية بالدورى برصيد 33 نقطة، فيما حل سبورتنج ثالثا برصيد 24 نقطة.

كما يتسلح سبورتنج بالتفوق علي الزمالك في نهائي النسخة الأخيرة بمسابقة كأس مصر بنتيجة 27-25 للمرة الثانيه في تاريخه .

ويسعي الأهلي لحسم أول الألقاب المحلية هذا الموسم مع مدربه ستيفان مادسن ، وسط طموح الفريق السكندري في تحقيق مفاجأة خطف اللقب من متصدر الدوري.

ويذاع اللقاء عبر شاشة قناة أون سبورت ، حيث يقام بدون جمهور ،مع اقتصار الحضور على كشوف محددة من كلا الناديين.