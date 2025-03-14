شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة تسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل الكاميرا قبل مكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

يطور تطبيق واتساب ميزة جديدة قد تُتيح لمستخدمي أندرويد خيارات أوسع لإجراء مكالمات الفيديو، ووفقًا لتقرير جديد ، يُقال إن منصة التراسل الفوري تختبر خيارًا جديدًا يُتيح إيقاف تشغيل كاميرا الجهاز قبل إجراء مكالمة فيديو، وقد أُفيد بأن ميزة واتساب قيد التطوير اكتُشفت بعد تفكيك ملف APK للنسخة التجريبية من التطبيق.

إيقاف تشغيل الكاميرا قبل مكالمات الفيديو على WhatsApp

اكتشف موقع Android Authority هذه الميزة بعد تفكيك ملف APK لتطبيق WhatsApp التجريبي لإصدار Android، ورغم أن الميزة غير متاحة للعامة حتى الآن، إلا أن الموقع نجح في تفعيلها من خلال تعديلات بسيطة على التطبيق.

ويُقال إنها توفر خيارًا يُسمى " إيقاف تشغيل الفيديو" عند استقبال المتلقي لمكالمة فيديو، ما يُمكّنه من إيقاف تشغيل الفيديو قبل الرد عليه، هذا يعني، وفقًا للتقارير، أن المكالمة ستُستقبل صوتيًا فقط.

وإذا كانت الكاميرا مُطفأة، فقد يعرض التطبيق أيضًا رسالة "قبول بدون فيديو" كتأكيد ، ويشير التقرير إلى أن مستخدمي واتساب سيتمكنون من تشغيل الكاميرا أثناء المكالمة باستخدام خيار " تشغيل الفيديو" .

حاليا ، لا يوفر واتساب ميزة مشابهة وبينما لا يزال بإمكان المستخدمين إيقاف بث الفيديو أثناء مكالمة الفيديو، من المتوقع أن تُقدم الميزة قيد التطوير ميزةً مشابهةً لميزات Google Meet وMicrosoft Teams وغيرها من منصات مؤتمرات الفيديو.

ميزات أخرى في واتساب قيد التطوير

تشير تقارير سابقة إلى أن منصة التراسل الفوري تُطوّر العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي أندرويد، من بين الإضافات المُعلنة ميزة UPI Lite، التي يُفترض أنها تُبسّط عملية الدفع من خلال تمكين المستخدمين من إجراء المعاملات دون الحاجة إلى إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN).

وفي غضون ذلك، قد يُطلق واتساب قريبًا واجهة جديدة لبرنامج Meta AI ، وهو روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي ، ويُقال إنه سيوفر وضعًا صوتيًا تلقائيًا مع اقتراحات فورية لمساعدة المستخدمين على البدء.



