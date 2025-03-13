كنده علوش توجه الشكر لفريق عمل "إخواتي" 

كنده علوش توجه رسالة لفريق عمل مسلسل "إخواتي"

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تفاصيل مسلسل "إخواتي"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 11:54 مساءً - عقب الإنتهاء من تصوير أحداث مسلسلوالذي شارك ببطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم، جيهان الشماشرجي حرصت الفنانة كنده علوش على توجيه رسالة لفريق عمل المسلسل وجهت من خلالها الشكر لهم.ومن خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام" نشرت الفنانة كندة علوش مجموعة صور جمعتها بأبطال وفريق عمل المسلسل، وعلقت عليها من خلال توجيه رسالة شكر لهم قالت فيها: "فركش إخواتي.. شكراً محمد شاكر خضير لثقتك الكبيرة، سعيدة جداً بالعمل معاك لإنك أستاذ عاشق لشغلك تهتم بكل تفصيلة من النص والأداء للأزياء والألوان والديكور والإضاءة وبتحط روحك ومجهودك الجبار عشان تطلع من كل العناصر أفضل ما يمكن تقديمه".وأضافت: "شكراً مهاب طارق على النص المختلف الجديد الممتع والشخصيات الي منسوجة بحرفة وبأسلوب جديد ومش تقليدي، شكراً بشوي روزفلت على العالم السحري الي خلقته بإضاءتك وكادراتك وألوانك شكراً على الإخلاص الشديد وإصرارك إنك تقدم أفضل ماعندك لآخر لحظة وفي كل شوت، شكراً الباشمهندس والصديق الغالي محمد عطية المبدع الي رسمت عالم الشخصيات بحرفة وفنية عالية ملك التفاصيل والذوق والألوان".وإختتمت تعليقها: "شكراً أحمد حافظ المونتير الأفضل اللي وجود اسمك على اي عمل يعني ضمان للجودة.. إيقاع العمل الخاص المختلف والي ماشي بتناغم مع الأحداث حققته بإتقان عظيم، شكراً خالد عزام الستايلست الأقرب لقلبي شكراً انك رسمت كل كاركتر بخصوصيته وتفاصيله والوانه وساعدتنا نوصل روح الشخصيات، شكراً لشركة الانتاج ميديا هاب الأساتذة محمد السعدي ومحمد سري وهاني عبدلله وكل كرو الانتاج انكوا كنتوا حريصين تقدمو لـ المسلسل كل الي بيحتاجه عشان يظهر بأفضل صورة، شكراً زينب حسن وهيثم دهب عشان رسمتو ملامح الشخصيات الخارجية من خلال الشعر والمكياج، شكراً الأساتذة في قسم الصوت والإضاءة والديكور والاكسسوار شكر خاص لحبايبي مساعدين الاخراج الي تعبوا معانا جداً وتعبونا، شكراً لكل فرد وقف وراء كاميرة مسلسل اخواتي من الأستاذ المخرج وصولاً لعامل البوفيه تشرفت بالعمل معاكم، أما اخواتي النجوم فمحتاجين بوست لوحدهم".يُذكر أن مسلسل "إخواتي" تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم إذ يضطرون للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمرون بها ثم تتوالى الأحداث.وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، حول أربع أخوات هن "أحلام، ناهد، سهى، نجلاء"، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج: محمد شاكر خضير.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».