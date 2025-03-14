شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 13.. سوسن بدر تطرد ابنها نبيل عيسى من الجامعة بعد فضحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طردت العميدة إيمان السعداوى "سوسن بدر" ابنها أدهم "نبيل عيسى" خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل أثينا، والذى يعرض على قناة الحياة، من الجامعة، وأوقفته عن العمل، بعد أن فضحها وأنها تأخذ مشاريع الطلاب وتحولها إلى مشاريع مع شراكات وتأخذ أموالا مثلما حدث مع مشروع أثينا لمحمود ورفضته لتشارك دينا سالم "ياسمين الهوارى" وهددته أنها سوف تحبسه في مصحة للأدمان.

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء. مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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