شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 14.. عبد الرحمن الساعاتى يحكى معاناته مع شاكر الطويل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكابتن يحكى عبد الرحمن الساعاتى "محمد عبد الرحمن" معاناته مع الدكتور شاكر الطويل وكيف عانى للحصول على دور جرسون صامت، وكيف حول عبد الرحمن محمد دور الجرسون الصامت إلى جرسون متكلم .

ولفت عبد الرحمن انتباه الجمهور وخطف الأضواء من الدكتور شاكر الطويل خلال المسرحية ونال استحسان الجمهور وحصل على تصفيق حاد على مشهد لم يتعدى الثوانى .

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكابتن، بحث الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، عن مشكلة مُفتعلة، لإفساد فرح ابنة باكينام هانم "سوسن بدر".

واقترحت خطيبته سما "آية سماحة" عليه، تشغيل أغاني معينة تتسبب في إفساد الفرح عن طريق التآمر مع "الدي جي" وتتضمن تلك الأغاني "تلقيح" من كل طرف على الآخر.

وتعرض طارق "محمد أنور" لعلقة موت، في أول ظهور له بالمسلسل، حيث يؤدي دور خطيب ابنة باكينام هانم "سوسن بدر".

ويمتهن طارق التمثيل، حيث يشارك بدور لص يتلقي ضربات شديدة من قبل مجموعة من الناس بعد أن تم ضبطه وهو يسرق.

فشل الكابتن حسام عز الدين فى العثور على أى عيب من العيوب فى شخصية وحياة طارق خطيب ابنة باكينام هانم.

كما شهدت الحلقة تعاطف باكينام هانم "سوسن بدر" مع طارق "محمد أنور" خطيب ابنتها كايا، بعدما استمعت لحديثه مع ابنتها وشعرت أنه شخص جيد وسيحافظ عليا.

وطلب باكينام هانم من كابتن حسام "أكرم حسني" أن يساعدهما على الزواج، وبعدها ستتحرر روحها، حيث كشفت له أن وجودها كروح منحها الفرصة لتستمع وترى أمور، لم تتح لها الفرصة أن تسمعها وهي على قيد الحياة، وأنها بهذه الطريقة ستصعد للسماء وهي مطمئنة.

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