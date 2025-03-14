شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. إجلال تكشف للجميع علاقة فارس وفرح القديمة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت الأحداث إلى ذروتها في نهاية الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تقيم رقية العسكرى (نيكول سابا) عشاء من أجل حازم (محمود ياسين جونيور) وخطيبته إنجى (بسنت أبو باشا)، ويتجتمع جميع أفراج العائلة في الفيلا، وتظهر كاريمان (إنجى كيوان) التي تطلب التحدث مع كريم فهمى في الخارج وتكشف له عن خططها العملية لأخذ رأيه فيها.

لاحظت كاريمان أن فارس لا يبادلها نفس شعور الإعجاب من طريقة كلامه، ولكنه في النهاية يجالمها ويدخلان الفيلا، لتظهر ليل (ياسمين عبد العزيز) في الحديقة وتأتى لها إجلال (أنوشكا) وتعنفها، حيث تتهمها أنها تقف للتنصت على أبنائها وأن كلها غيرة وحقد، وتخبر رقية كل المتواجدين في الفيلا بأن هناك صوتا عاليا في الخارج ليخرج الجميع ويجدوا مشادة كلامية مع ليل.

يتدخل فارس ويدافع عن ليل، فيما تفاجئ إجلال الجميع بأن ليل دفعت أختها للعمل في الشركة مع فارس وتفجر المفاجأة بأن فرح كانت على علاقة بفارس أثناء تواجدهما في ألمانيا.

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين ليل وشقيقتها فرح بعد عودة الأخيرة إلى المنزل، حيث تعابتها على عملها في شركة طليقها يوسف (خالد سليم) في ظل وجود حرب كبيرة بينهما، لترد فرح بأنها قررت استخدام علاقاتها من أجل تظبيط مستقبلها بالعمل في الشركة.

وترى ليل أن وجود فرح في الشركة يجعل يوسف (خالد سليم) ورقية يعتقدان أن ليل هي التي أرسلت أختها من أجل نقل أخبار الشركة، إلا أن فرح تنفعل وتصر على الاستمرار في عملها وتؤكد بأنها لن تستمع إلى كلام أحد، تخشى ليل من الذى ينتظرها من عائلة أبو العزم بعد تصرف فرح، حيث تتوقع أن يتم مضايقتها بشكل أكبر .

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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