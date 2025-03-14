شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 14.. حسام يحاول تحقيق مطلب دكتور شاكر بدور عبيط القرية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الكابتن يبدأ حسام عز الدين "أكرم حسنى"، في محاولاته لتحقيق مطلب الدكتور شاكر ويذهب إلى المسرح ويقابل المخرج الذى يخبره أن الدكتور شاكر كان قاتلا للمواهب.

ويطلب المخرج من عبد الرحمن أن يعود في الموسم المقبل بعد سنة ولكن شريف يؤكد على المخرج أن يشارك في العرض قرية البندر في دور عبيط القرية أو أبو قردان صديق الفلاح، ولكن المخرج يعطيه دور سلطان "عمدة القرية".

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الكابتن، بحث الكابتن حسام عز الدين "أكرم حسني"، عن مشكلة مُفتعلة، لإفساد فرح ابنة باكينام هانم "سوسن بدر".

واقترحت خطيبته سما "آية سماحة" عليه، تشغيل أغاني معينة تتسبب في إفساد الفرح عن طريق التآمر مع "الدي جي" وتتضمن تلك الأغاني "تلقيح" من كل طرف على الآخر.

وتعرض طارق "محمد أنور" لعلقة موت، في أول ظهور له بالمسلسل، حيث يؤدي دور خطيب ابنة باكينام هانم "سوسن بدر".

ويمتهن طارق التمثيل، حيث يشارك بدور لص يتلقي ضربات شديدة من قبل مجموعة من الناس بعد أن تم ضبطه، وهو يسرق.

فشل الكابتن حسام عز الدين فى العثور على أى عيب من العيوب فى شخصية وحياة طارق خطيب ابنة باكينام هانم.

كما شهدت الحلقة تعاطف باكينام هانم "سوسن بدر"، مع طارق "محمد أنور" خطيب ابنتها كايا، بعدما استمعت لحديثه مع ابنتها وشعرت أنه شخص جيد وسيحافظ عليا.

وطلب باكينام هانم من كابتن حسام "أكرم حسني"، أن يساعدهما على الزواج، وبعدها ستتحرر روحها، حيث كشفت له أن وجودها كروح منحها الفرصة لتستمع وترى أمور، لم تتح لها الفرصة أن تسمعها وهي على قيد الحياة، وأنها بهذه الطريقة ستصعد للسماء وهي مطمئنة.

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