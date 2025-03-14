شكرا لقرائتكم خبر عن عقبال عندكوا الحلقة 13.. والدة مي تترك منزلها وتقرر البقاء لفترة بمنزل ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عقبال عندكوا، قرار من والدة مي "لبنى ونس" بترك منزلها، من أجل عمل تجديدات فيه، وتوجهت إلى منزل ابنتها "إيمي سمير غانم"، من أجل البقاء لفترة عندها لحين الانتهاء من التجديد.

وكانت الحلقة الثانية عشر من مسلسل عقبال عندكوا، المذاع عبر قناة CBC، ومنصة watchit، شهدت قيام نجوى "عارفه عبد الرسول" رواية قصة لنجلها حمزة "حسن الرداد" عن الغيرة وتأثيرها على الحياة بين الطرفين وأقنعته بالذهاب إلى منزل خطيبته صفا "ايمي سمير غانم" وتوضيح سوء التفاهم الذي حدث بينهم ويصالحها.

وفوجئ حمزة "حسن الرداد" بقدوم خطيبته صفا "ايمي سمير غانم" إلى منزله وبرفقتها صديقته السابقة سالي لتخبره أنها أوضحت لها سوء التفاهم وأنهما لا يجتمعان في أي علاقة، ولكن حمزة يقع في خطأ مجددا وينطق اسم صفا بالخطأ حيث قال لها سالي بدلا من صفا لتتركه وتغادر المنزل غاضبة مرة أخرى لسهوه في اسمها.

ذهب حمزة "حسن الرداد" إلى منزل صفا "ايمي سمير غانم" للاعتذار مجددا على سهوه في نطق اسمها، وفور أن طرق باب المنزل في الساعة السادسة صباحا فتح له والدها حسن "محمد أبو داوود" ليعنفه على كثرة خلافه مع ابنته وقدومه إلى منزلهم الساعة 6 صباحا، وذلك خلال الحلقة الثانية عشر من مسلسل عقبال عندكوا.

وخرجت صفا "ايمي سمير غانم" لتجد والدها وهو يعنف خطيبها حمزة "حسن الرداد" ولكنها تجاهلت الحوار وطالب من والدها تجاهله ثم تستقبل الأسطى جمال "سليمان عيد" لتصليح بعض الأعطال الكهربائية في المنزل.

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