شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. صدام بين ياسمين عبد العزيز وبسنت شوقى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة بين ليل (ياسمين عبد العزيز) وشقيقتها فرح (بسنت شوقى) بعد عودة الأخيرة إلى المنزل، حيث تعابتها على عملها في شركة طليقها يوسف (خالد سليم) في ظل وجود حرب كبيرة بينهما، لترد فرح بأنها قررت استخدام علاقاتها من أجل تظبيط مستقبلها بالعمل في الشركة.

ترى ليل أن وجود فرح في الشركة يجعل يوسف (خالد سليم) ورقية يعتقدان أن ليل هي التي أرسلت أختها من أجل نقل أخبار الشركة، إلا أن فرح تنفعل وتصر على الاستمرار في عملها وتؤكد بأنها لن تستمع إلى كلام أحد، تخشى ليل من الذى ينتظرها من عائلة أبو العزم بعد تصرف فرح، حيث تتوقع أن يتم مضايقتها بشكل أكبر .

وتطورت الأحداث في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يقتحم يوسف مكتب فرح التي عينها أخيه فارس مديرة لمكتبه، ويسخر يوسف من قلة خبرة فرح في مجال التسويق لتكون في هذا المنصب، ليدخل فارس ويؤكد أن فرح ستستمر في العمل وأنه وقّع على قرار تعيينها ليتوعد يوسف، فارس بأن سيكون له حديث معه في المنزل.

يعاتب فارس، فرح على عدم إخبار شقيقتها ليل بخطوة عملها في الشركة، ويؤكد لها أنه أبلغ ليل التي تكتشف أيضاً أن فرح لم تبلغ والدتها التى تجسد دورها الفنان حنان سليمان بهذا الأمر، وتنتظر ليل حضور فرح إلى المنزل لمواجهتها ومحاولة إقناعها بأن ما فعلته خطأ في ظل العدواة الدائرة بينها وبين طليقها يوسف وزوجته رقية العسكرى (نيكول سابا).

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025