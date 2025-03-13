تكنولوجيا: أنباء عن قيام أسوس بالعمل على تصنيع جهاز Xbox المحمول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تداولت الشائعات لسنوات حول قيام Microsoft بتطوير جهاز ألعاب محمول يعمل بنظام Xbox. في نوفمبر الماضي، أكد Phil Spencer، الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في Microsoft، أن الشركة تعمل على جهاز محمول جديد. الآن، كشف تقرير جديد من The Verge أن هذا الجهاز سيتم تصنيعه بواسطة Asus، وهي خطوة تعكس توجه Microsoft نحو توسيع نطاق شراكاتها مع شركات تصنيع الأجهزة.

يُعرف الجهاز باسم Project Kennan، وسيحمل شعار Xbox. سيعمل الجهاز بنظام Windows، ولكن مع واجهة مستخدم مخصصة لـ Xbox لتوفير تجربة ألعاب أكثر سلاسة. يُتوقع أن يستخدم الجهاز معالج AMD Ryzen Z2 Go، مما يضمن أداءً قويًا للألعاب. من المتوقع أن يتراوح سعر الجهاز بين 499 دولارًا و599 دولارًا.

تهدف Microsoft إلى دمج تجربة Windows وXbox بشكل أكبر، مما يسمح بتشغيل الألعاب بسلاسة على أجهزة مختلفة. تعتزم Microsoft أيضًا التعاون مع المزيد من الشركات المصنعة لتطوير أجهزة ألعاب تحمل علامة Xbox التجارية. هذا الجهاز، الذي يتم تصنيعه بالتعاون مع Asus، قد يكون الخطوة الأولى نحو مستقبل حيث تصبح أجهزة Xbox المحمولة متاحة على نطاق أوسع.

سيقدم الجهاز تجربة ألعاب محمولة عالية الجودة، مع إمكانية تشغيل ألعاب Xbox الشهيرة. بفضل خبرة Asus في تصنيع الأجهزة المحمولة مثل ROG Ally، من المتوقع أن يتمتع الجهاز بتصميم أنيق وأداء قوي. ننتظر المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

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