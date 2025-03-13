الاعيسر يبحث مع اليونسكو التعاون في استعادة وترميم الآثار السودانية

بحث وزير الثقافة والاعلام ، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الإعيسر خلال اجتماعه اليوم مع د. نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، ومديرة مكتب اليونسكو للاتصال لدى جامعة الدول العربية، التى تزور السودان ، بحضور ممثلي اليونسكو في السودان، سبل تعزيز الشراكة في استعادة وترميم الآثار السودانية، وتدريب الإعلاميين، وتنمية قدراتهم على محاربة خطاب الكراهية، وترسيخ قيم التسامح وثقافة السلام.

‏واضاف الاعيسر تُعد شراكة وزارة الثقافة والإعلام مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ⁧‫(اليونسكو‬⁩ ) ركيزة أساسية لحماية تراثنا، وتعزيز وعي المجتمع، وترسيخ الانسجام.

‏وقدم الشكر لليونسكو على اهتمامها بقضايا الثقافة والتربية والعلم في السودان. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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