شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بنوك تجارية في عدن تعلن عن صرف إكرامية رمضانية مع مرتبات الموظفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت ثلاثة بنوك تجارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن صرف مرتبات موظفي عدة جهات حكومية، بالإضافة إلى إكرامية رمضان. يأتي هذا الإعلان كخطوة هامة لدعم الموظفين في محافظات عدن وأبين وحضرموت، حيث يعاني العديد من المواطنين من تدني الرواتب وارتفاع تكاليف إعلان بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر: أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لموظفي المؤسسة العامة للمياه في محافظة أبين. وأوضح البنك أن الموظفين يمكنهم استلام مرتباتهم عبر شبكة "عدن حوالة" أو نقاط الصرف التابعة للبنك، مما يسهل عليهم الحصول على مستحقاتهم المالية بيسر وسهولةإعلان بنك البسيري للتمويل الأصغر وبدوره، أعلن بنك البسيري للتمويل الأصغر عن بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لموظفي الهيئة العامة للآثار والمتاحف في حضرموت الساحل. وأكد البنك أن عملية الصرف تتم عبر فروعه أو من خلال نقاط خدمة "راتبي" أو وكلاء خدمة "البسيري تحويل"، مما يعزز من كفاءة الخدمة المقدمة للموظفين.إعلان بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وصندوق النظافة والتحسين بعدن كما أعلن بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي عن بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 لمنتسبي وزارة الداخلية، بما في ذلك اللواء الأول حماية المنشآت النفطية. ويمكن للمنتسبين استلام مرتباتهم عبر خدمة "الإنماء فوري" أو من خلال فروع البنك ووكلائه.وفي السياق نفسه، قام صندوق النظافة والتحسين بعدن بصرف إكرامية رمضان لجميع منتسبيه عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظة، مما يعكس التزام الجهات المختلفة بدعم موظفيها في هذه الأوقات الحرجة.

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